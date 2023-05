Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A: 20 milioni per il gigante

Calciomercato Juventus, il centrocampista domani potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia della Lazio all’Olimpico.

La gara con la Cremonese, in programma domani pomeriggio all’Olimpico, potrebbe essere l’ultima di Sergej Milinkovic-Savic davanti ai tifosi della Lazio. Di rinnovo ormai non se ne parla più, nonostante il contratto del forte centrocampista serbo, che veste la maglia biancoceleste dal 2015, scada il prossimo anno.

Secondo Sport Mediaset, la società presieduta da Claudio Lotito avrebbe preso atto una volta per tutte della volontà del calciatore di lasciare la Capitale e in estate sarebbe disposta a privarsene per un’offerta di almeno 35 milioni di euro. Il nativo di Lleida sta per raggiungere la piena maturità calcistica – ha 28 anni – e si sente pronto per effettuare il grande salto. Ha un rapporto speciale con la Lazio ma avverte che è il momento di andare a giocarsi le sue carte in un club più ambizioso di quello capitolino. Una decisione che anche i tifosi, pur controvoglia, in fondo capirebbero. Dopo che, nelle stagioni passate, Savic ha più volte declinato offerte importanti dichiarando amore alla squadra che a 20 anni l’ha portato in Italia e che gli ha permesso anche di vincere qualche trofeo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad offrire 20 milioni per il serbo

Lotito ha provato fino all’ultimo a capire se ci fossero i margini per un rinnovo ma gli agenti non hanno mai realmente aperto a questa possibilità.

E adesso? L’ipotesi più plausibile è quella di un approdo in Premier League ma Milinkovic-Savic ha sempre fatto gola anche a diverse big italiane. Tra cui la Juventus, per la quale è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio. Non si sa ancora se i bianconeri il prossimo anno giocheranno la Champions League ma secondo l’insider Enganche, la Signora sarebbe intenzionata ad offrire alla Lazio 20 milioni di euro per il suo cartellino.