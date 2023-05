Clamoroso Juventus: scambio impensabile per Milinkovic Savic

Adesso si può valutare il clamoroso scambio, c’è un ex pronto ad accasarlo subito: i dettagli dell’operazione.

Come scrivono da ‘ZonaBianconera’, adesso, l’ultima suggestione del mercato potrebbe vedere il clamoroso scambio che, incredibilmente, potrebbe decidere l’operazione Sergej Milinkovic-Savic.

Come si legge, infatti, dal portale in questione, nel futuro di Sergej Milinkovic Savic c’è sempre la Juventus e, adesso, un operazione che potrebbe avvicinare ancora di più il serbo potrebbe essere uno scambio che farebbe contento anche mister Sarri.

Milik come contropartita per Sergej: Sarri ci sta

Come si legge dal portale in questione, l’operazione potrebbe vedere l’inserimento di una contropartita tecnica. Si tratta, infatti, di un giocatore che, Sarri, già in passato aveva allenato e che voleva già ai tempi della Juventus: Milik. L’attaccante, arrivato in bianconero dal Marsigilia, già dalla prossima stagione potrebbe cambiare nuovamente squadra e, magari, accasarsi proprio a Roma.

Sarri lo vorrebbe alla Lazio data la stima nei confronti del giocatore e ciò, si legge dall’indiscrezione, potrebbe facilitare, dunque, anche l’arrivo di Milinkovic Savic in bianconero. Un cosiddetto scambio più, sicuramente, un compenso economico. Staremo a vedere se questa trattativa andrà a buon fine ma adesso i presupposti sembrano già esserci. Certamente per i bianconeri, tutto questo, rappresenterebbe un vantaggio non indifferente.