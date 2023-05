Per la Juventus è solo un sogno: affare gratis, sceglie il Psg

Per la Juventus la priorità è chiudere bene questa stagione mentre la dirigenza ovviamente sta già lavorando al futuro.

Due partite ancora da disputare per la formazione di Massimiliano Allegri, due partite che ci diranno se i bianconeri riusciranno quantomeno ad agguantare un piazzamento utile per l’Europa League. Nonostante i punti conquistati sul campo la penalizzazione ha fatto scivolare indietro in graduatoria Chiesa e compagni.

Adesso però non si può far altro che cercare di conquistare più punti possibili in queste gare e poi tirare le somme. Stesso discorso che vale anche per la società, che pure dovrà risolvere le altre vicende extra campo nelle quali è coinvolta. Non si può perdere tempo per programmare la prossima stagione, nella quale chiaramente i tifosi si aspettano una squadra competitiva. Ci saranno senz’altro delle partenze, per cui chi andrà via dovrà essere sostituito nel migliore dei modi.

Juventus, Asensio non decide il futuro ma c’è grande concorrenza

Ci sono dei giocatori di grande spessore destinati a muoversi nel corso dell’estate. Alcuni a zero, altri per cifre decisamente basse considerando il loro valore, visto che sono intenzionati ad andare via. La Juventus ha indubbiamente la necessità di puntare sulla linea verde, ma c’è anche la necessità di portare a Torino grandi campioni.

-El @PSG_inside está muy bien situado para llevarse a @marcoasensio10

-El jugador valoró la propuesta del RM, pero nadie le garantizaba jugar más q esta temporada

-Aston Villa, Milan y Juve, también atentos Con @LaurensJulien para @espnfc @ESPNDeportes https://t.co/SQQu6QmrxI — moisESPN (@moillorens) May 26, 2023

Un calciatore che i bianconeri avrebbero nel mirino è Marcos Asensio. Il calciatore spagnolo ha ricevuto la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid ma non ha ancora detto sì, non ha nessuna garanzia di giocare di più rispetto a quanto fatto in questa stagione. Il Psg pure si è messo sulle sue tracce ed è in pole position. Piace pure ad Aston Villa e Milan. Asensio potrebbe dunque essere uno dei pezzi pregiati del mercato estivo.