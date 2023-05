Juventus, ritornano definitivamente a casa: ora è UFFICIALE

Il campionato della Juventus ormai volge al termine e dunque è normale che diventino sempre più insistenti le voci di calciomercato.

Sarà il leit motiv delle prossime settimane, anche se in casa bianconera c’è molta preoccupazione per quel che riguardano le altre questioni societarie che interessano il club. Dopo la penalizzazione di 10 punti che potrebbe costare l’Europa alla formazione di Allegri non sono da escludere altre sanzioni.

La qualificazione alla Champions League o all’Europa League sarebbe davvero importante a livello economico e anche dunque per il calciomercato. Considerando che la Juventus nel corso dell’estate dovrà effettuare diversi cambiamenti all’interno della sua rosa. Tanto lavoro da fare per i dirigenti, insomma. Le speranze della squadra torinese passano dalla sfida di questa sera con il Milan, diretta rivale per la zona Champions. Ieri Atalanta e Roma hanno perso, sarebbe davvero cruciale riuscire a fare bottino pieno. Ma non sarà facile vista la consistenza dell’avversario.

Juventus, sugli spalti anche i tifosi della “Curva Scirea”

La sfida di oggi dunque sarà davvero molto importante ai fini della classifica e servirà una prestazione straordinaria per riuscire ad avere la meglio sui rossoneri. Non solo, servirà ovviamente il calore del pubblico, pronto a spingere i suoi beniamini verso la vittoria.

Presenti anche i tifosi della “Curva Sud Scirea” che – come si legge sul forum di “Vecchia Signora” – entreranno sugli spalti al 20′ del primo tempo mettendo da parte ogni altra questione e con i loro cori si faranno senz’altro sentire. “Oggi più che mai ha bisogno della nostra vicinanza, nonostante qualcuno pensi di poterne fare a meno e qualcun altro ostacolo la nostra libertà di tifare” si legge nella nota. Per Chiesa e compagni uno stimolo in più per cercare di tenere vivo il sogno europeo.