Patteggiamento Juventus-Figc: campionato “salvo”

Patteggiamento Juventus-Figc, ne è convinto anche il noto giornalista: l’ipotesi adesso prende sempre più piede.

Da ieri sera è ufficiale: dopo undici stagioni la Juventus non sarà ai nastri di partenza della prossima Champions League. La partita con il Milan era l’ultima spiaggia per i bianconeri, apparsi di nuovo svuotati e inconsistenti come nella gara precedente con l’Empoli.

La squadra di Stefano Pioli ha espugnato l’Allianz Stadium con un gol di Giroud, staccando così l’ultimo pass disponibile per la manifestazione continentale più importante. Sul campo gli uomini di Massimiliano Allegri hanno conquistato 69 punti, come ripete ogni volta lo stesso tecnico, ma la sentenza della Corte d’Appello Figc sul caso plusvalenze ha stravolto tutto. L’attuale classifica infatti dice che la Juventus di punti ne 10 in meno ed è soltanto settima alle spalle di Atalanta e Roma. Danilo e compagni dovranno dunque accontentarsi dell’Europa minore, nel migliore dei casi. Sì, perché la Uefa a quanto pare è pronta ad intervenire ed a procedere con l’esclusione della Signora dalle prossime coppe europee.

Giugno sarà un altro mese caldissimo per il club bianconero, quello in cui potrebbe arrivare un’ulteriore penalizzazione a causa della cosiddetta “manovra stipendi”. E in caso di condanna, la sanzione rischia di essere ben più pesante del -10. Non c’è da stare tranquilli.

🎙️@guido_vaciago: “Credo che ci sarà un tentativo di patteggiamento tra la #Juventus e la #FIGC per quanto riguarda il filone relativo alla manovra stipendi, per poter ricominciare da zero la prossima stagione, senza zavorre di nessun genere” — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 29, 2023

Ecco perché, secondo le ultime indiscrezioni, la società sembra ormai orientata a richiedere il famigerato patteggiamento. Ciò non significa che la Juventus non possa essere sanzionata ugualmente. Una scelta del genere porterebbe all’esclusione dalle coppe e sarà scontata già in questo campionato, in modo tale da ripartire nel prossimo senza la zavorra di eventuali penalizzazioni. Ne è convinto anche il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, appena intervenuto alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” di Radio24. “Credo che ci sarà un tentativo di patteggiamento tra la Juventus e la Figc – ha detto il giornalista del quotidiano torinese – per quanto riguarda il filone relativo alla manovra stipendi, per poter ricominciare da zero la prossima stagione, senza zavorre di nessun genere”.