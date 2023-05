Dalla Juventus alla Lazio, Sarri fa saltare il banco: lo vuole a tutti i costi

Maurizio Sarri vuole a tutti i costi il centravanti della Juventus: inserimento improvviso della Lazio

La Juventus si prepara al calciomercato estivo dove cercherà di intervenire in maniera concreta per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Oltre alle entrate, la ‘Vecchia Signora’ deve pensare anche uscite. Diversi big come Cuadrado, Di Maria e Rabiot sono in scadenza e, con ogni probabilità, lasceranno Torino. Anche se in merito al futuro di Cuadrado potrebbe esserci un colpo di scena. Ci sono poi altre situazioni da tenere sotto osservazione. Una su tutte quella di Dusan Vlahovic che piace a diversi club di Premier League e non solo. Intanto arriva un colpo di scena in merito al futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è ancora in bilico, in quanto la Juventus non è ancora certa di riscattarlo. L’ex attaccante del Napoli è arrivato in estate a Torino e ha subito avuto un impatto importante con la maglia bianconera, ritrovando il feeling con la Serie A. Il classe ’94 ha collezionato 7 gol in campionato ma un brutto infortunio lo ha frenato e tenuto ai box per più di un mese. Milik ha totalizzato 9 gol in stagione, considerando tutte le competizioni ma non ha convinto fino in fondo la società bianconera. Milik ha un contratto con l’Olympique Marsiglia fino a giugno 2025 e a fine stagione dovrebbe ritornare in Francia. Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Juventus, la Lazio si fionda su Milik: Sarri lo vuole a tutti i costi

Il colpo di scena riguarderebbe l’inserimento della Lazio che, secondo quanto riportato da ‘calciomercato.com’, sarebbe sulle tracce di Arkadiusz Milik.

I biancocelesti quest’anno hanno sofferto la ripetuta assenza di Ciro Immobile e hanno faticato a trovare un’alternativa in quel reparto. Spesso è stato adattato Felipe Anderson come finto centravanti e saltuariamente Zaccagni. Maurizio Sarri vuole un nuovo attaccante, così da poter affrontare la prossima Champions League con un reparto competitivo e ricco di alternative. L’allenatore toscano ha scelto Milik come vice-Immobile ma potenzialmente anche come partner del centravanti ex Torino. La Lazio potrebbe accontentare Sarri e decidere di imbastire una trattativa con il Marsiglia. Qualora, però, la Juventus decidesse di esercitare l’opzione di riscatto, i biancocelesti si ritroverebbero a dover trattare proprio con i bianconeri. Si accende la pista Milik che adesso è nel mirino di Claudio Lotito che parallelamente deve risolvere anche la questione Milinkovic-Savic-