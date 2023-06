Calciomercato Juventus, incontro programmato: 35 milioni per l’addio

Calciomercato Juventus, un incontro è già programmato: 35 milioni per l’addio definitivo, anche se verrà chiesto uno sconto. La situazione

Allegri sì o Allegri no? Al momento, senza poche discussioni, è questo il discorso che tiene banco dentro la Juventus e che probabilmente terrà banco anche nelle prossime settimane. Il tecnico è ad un passo dall’addio e potrebbe anche decidere di lasciare. O per meglio dire, di farsi esonerare visto che, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni che arrivano dalle segrete stanze della Continassa, non ha intenzione di rinunciare ad un solo euro del suo ricco contratto.

Ma oltre Allegri c’è altro, ovviamente: ci sono anche dei giocatori che torneranno dai prestiti e che la società bianconera dovrà essere brava nel piazzare. Uno di questi è Kulusevski, adesso al Tottenham, che gli inglesi vorrebbero anche tenere. Ma a certe condizioni.

Calciomercato Juventus, il futuro di Kulusevski

Nel momento in cui lo svedese è andato in Premier League, i due club si erano accordati per un riscatto fissato a 35 milioni di euro. Una bella cifra per la Juventus che però deve ritrattare, a quanto pare.

Secondo le informazioni riportate da Nicolo Schirà infatti, gli Spurs punterebbe ad uno sconto. Quindi ci sarà sicuramente da trattare per arrivare al punto della situazione. Tenendo presente che i bianconeri non hanno nessuna intenzione, o almeno fino al momento è stato così, di puntare di nuovo sull’ex Parma, un punto d’incontro si potrebbe anche trovare.