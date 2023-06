Addio UFFICIALE: anche per Vlahovic ora cambia tutto

Il comunicato ufficiale che rischia di creare un importante effetto domino coinvolgendo anche Dusan Vlahovic. Ecco il primo annuncio.

Una sessione estiva di calciomercato, si sa, è fatto di reazioni a catena importanti che possono sortire delle conseguenze inimmaginabili. Soprattutto il domino degli attaccanti è in grado di mettersi in moto da un momento all’altro, scompaginando le carte in tavola senza soluzione di continuità.

Volente o nolente anche la Juventus dovrà affacciarsi alla campagna trasferimenti con la consapevolezza che prima o poi potrà arrivare qualche club disposto a mettere sul piatto gli 80 milioni di euro richiesti dai bianconeri per cedere Dusan Vlahovic. Sondato in maniera sempre più pressante dal Manchester United, il numero 9 della Juventus fa gola anche a tanti club in giro per l’Europa. In Premier League, dove United e Chelsea hanno avviato dei contatti in modo esplorativo, ma non solo. Nelle ultime settimane, infatti, il profilo dell’ex bomber della Fiorentina è stato accostato tra le altre anche al Real Madrid, che questa mattina ha annunciato il clamoroso addio di Karim Benzema.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Benzema: l’addio del francese al Real

Le voci ventilate nelle scorse ore hanno trovato una conferma ufficiale qualche istante fa: il Real Madrid e Benzema hanno deciso di comune accordo di separarsi al termine della stagione. Già in odore di un nuovo bomber con il quale rimpolpare il proprio reparto (Kane è il nome più caldo), le “Merengues” potrebbero ora ritornare a strizzare l’occhio a Dusan Vlahovic, il cui futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. Intanto ecco il comunicato con il quale il club madrileno ha reso noto l’addio di “Karim The Dream”:

“Il Real Madrid C.F. e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di porre fine alla sua brillante e indimenticabile fase da giocatore per il nostro club.

Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende.”