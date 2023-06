Vlahovic-Bayern Monaco, giù la maschera: ‘spuntano’ le cifre ufficiali

Vlahovic-Bayern Monaco, adesso spuntano fuori anche le cifre ufficiali per il passaggio del serbo in Germania. Ecco quello che dicono le quote

Dusan Vlahovic è quell’elemento che potrebbe regalare alla Juventus un importante introito di mercato, quell’elemento che potrebbe anche finanziare i prossimi colpi della Vecchia Signora. Insomma, davanti a 80milioni di euro, la società bianconera potrebbe anche decidere di cederlo. E in questo momento il Bayern Monaco sembra quel club maggiormente intenzionato a fare un passo importante per il centravanti di Max Allegri.

I bavaresi, freschi campioni di Germania, avrebbero fatto un primo passo: 60 milioni di euro, o giù di lì, un’offerta che però la Juve non ritiene per il momento adeguata. Serve qualcosa in più per convincere la dirigenza a lasciar partire un uomo che comunque, e qui nessuno può dire il contrario, potrebbe segnare moltissime reti per molti anni vista anche l’età. Ma alle casse non si comanda – sì, una volta era al cuore che non si comandava – quindi tutto potrebbe succedere. E adesso, a cercare di capire quello che realmente potrebbe succedere, ci pensano anche le quote di Bet365. Che in palinsesto ha piazzato un passaggio di Vlahovic in Germania. Allora, al momento rimane “favorita” la Juventus, visto che una permanenza di Dusan si gioca a 2,25 volte la posta, ma la quota del Bayern è crollata nell’ultimo periodo: un passaggio in Bundesliga si gioca a 3,50 volte la posta mentre il Chelsea a 4 e il Manchester United a 9. Insomma, molte squadre interessate. Ma sono i bavaresi che alla fine potrebbero avere, purtroppo aggiungeremmo noi, la meglio.