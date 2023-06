Firma e lascia la Juventus: epilogo clamoroso

Due situazioni spinose in casa Juventus: un big verso il rinnovo, l’altro verso l’addio. L’epilogo è clamoroso

Si prospetta un’estate bollente per la Juventus che dovrà avviare una vera e propria rivoluzione per tornare ad essere competitiva in Italia e col tempo anche in Europa.

La questione legata a Massimiliano Allegri continua a tenere banco. Ormai non ci sono dubbi sul fatto che l’allenatore toscano abbia deciso di rimanere a Torino. La Juventus è quasi ‘in ostaggio’ del suo contratto e, salvo clamorose sorprese, sarà quasi costretta a confermarlo anche per la prossima stagione. Un’altra questione calda riguarda il direttore sportivo. Sarà Cristiano Giuntoli a prendere le redini del club ma, essendo ancora sotto contratto col Napoli, i tempi per liberarsi potrebbero non essere così brevi. Questo rallenterebbe, inevitabilmente, le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. Soprattutto per quanto riguarda le uscite, non mancano i casi spinosi. Dai giocatori che rientreranno dai prestiti come Arthur, Zakaria, McKennie e Kulusevski, a quelli in scadenza e pronti a lasciare la Juventus da free agent, due su tutti Di Maria e Rabiot. Tra questi c’è anche Juan Cuadrado che, però, ha una situazione differente.

Juventus, tentativo di rinnovo per Cuadrado: Alex Sandro può lasciare Torino

Nonostante le numerose polemiche da parte di gran parte dei tifosi e lo scarso rendimento nel corso della stagione, la Juventus starebbe provando a trattare il rinnovo di Cuadrado, come riportato da ‘Sky Sport’.

Il colombiano ha vissuto forse la sua peggior stagione da quando veste la maglia bianconera. Non solo non ha inciso in termini di numeri (2 gol e 4 assist in stagione), ma neppure a livello di continuità di rendimento. I tifosi hanno cominciato a beccarlo, vedendo anche poco attaccamento alla causa bianconera. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e fino a pochi giorni fa sembrava certa la sua partenza a fine stagione. Adesso, però, la società starebbe provando a trovare un’accordo per il rinnovo, prolungando la sua permanenza di un’altra stagione.

Situazione diversa, invece, è quella di Alex Sandro. Il terzino brasiliano è, anche lui, reduce da una stagione decisamente da dimenticare. Di recente ha rinnovato, prolungando il suo contratto di un’altra stagione. Nonostante questo, però, come sottolinea Sky Sport, potrebbe comunque lasciare la Juventus. A questo punto si tratterebbe di un addio a sorpresa ma che prima del rinnovo era dato quasi come certo.