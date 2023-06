Il ritorno di Pirlo e Paratici: la prima decisione è fulminea

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Andrea Pirlo. Decisione a sorpresa da parte del club che è pronto ad ingaggiarlo insieme a Fabio Paratici.

A volte ritornano. Due ex della Juventus sono pronti a vivere una nuova esperienza insieme. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questo doppio affare che vede il club coinvolto. La società ha deciso di scommettere sui due ex juventini, reduci da esperienze non proprio entusiasmanti nel corso dell’ultima stagione.

Alla Juventus hanno lasciato dei bei ricordi, Pirlo soprattutto da calciatore. Paratici dietro la scrivania è stato insieme a Marotta e Conte l’architetto di tantissimi Scudetti. Nel suo finale di carriera la sua avventura juventina s’è chiusa in modo negativo. L’esperienza successiva al Tottenham non ha dato grandi soddisfazioni al dirigente che è stato costretto a dimettersi a causa della lunga squalifica per l’inchiesta plusvalenze. Pirlo, invece, ha proseguito la sua esperienza in panchina in Turchia anche se, di comune accordo con la società, ha chiuso in anticipo la sua esperienza a poche giornate dalla fine del campionato turco. Adesso, entrambi sono pronti a ripartire insieme in una storica società italiana.

Ultime notizie: stanno prendendo Paratici e Pirlo

Svolta clamorosa riguardo la Sampdoria con il neo presidente Radrizzani che è pronto a puntare su due bianconeri come Pirlo e Paratici. Ecco svelati tutti i dettagli su questo colpo.

Come riportato da Il Secolo XIX Fabio Paratici sta lavorando come consulente per il nuovo progetto tecnico della Sampdoria. Il dirigente, ufficialmente, non può ricoprire il ruolo di direttore sportivo a causa della sua squalifica, inflitta dalla Corte Federale per il caso plusvalenze. Tra i candidati alla panchina c’è anche Andrea Pirlo che può diventare il nuovo allenatore della Samp. I due ex bianconeri sono pronti a ricongiungersi in maglia blucerchiata per iniziare una nuova avventura che dovrà portare il club ligure nuovamente in Serie A. Una svolta clamorosa e quasi sorprendete per i due ex Juventus che hanno nuovamente la possibilità di lavorare insieme dopo l’ultima avventura alla Vecchia Signora. Dopo l’esonero di Sarri, nel 2020, la società decise di promuovere Pirlo che guidò la Juventus per una sola stagione. A gestire il calciomercato c’era proprio Fabio Paratici che adesso avrà la possibilità di lavorare nuovamente insieme all’ex centrocampista del Milan che sarebbe pronto a vivere una nuova esperienza in Italia in un club prestigioso come quello della Sampdoria.