Calciomercato Juventus, bianconeri respinti: rimane in Serie A

Calciomercato Juventus, bianconeri respinti: il colpo però lo fanno in Serie A. Inserimento negli ultimi giorni e affondo decisivo

La Juve sta cercando di mettere a puntino le operazioni per la prossima stagione. E soprattutto in attacco si parla molto di quello che potrebbe essere un addio di Dusan Vlahovic. Davanti ad un’offerta importante infatti, la società bianconera, potrebbe cederlo. Servono però 80milioni di euro, e non di meno.

In ogni caso, lì davanti, ci sono grandi manovre. E una di queste riguarda Milik, il centravanti polacco di proprietà del Marsiglia che i bianconeri potrebbero riscattare versando nelle case del club francese sette milioni di euro. Una cifra che la Juventus, a quanto pare, non vorrebbe investire, e avrebbe inoltre chiesto uno sconto. Ma da quell’orecchio in Francia non ci sentono, e allora ecco l’inserimento del grande ex, quel Maurizio Sarri che lo vorrebbe alla Lazio.

Calciomercato Juventus, la situazione Milik

Il polacco classe ’94 piace al suo ex allenatore Sarri e ai biancocelesti come vice Immobile, con il patron Lotito pronto a sferrare l’offensiva se la Juventus non dovesse chiudere questa operazione. Insomma, in casa biancoceleste in questo momento si guarda con molto interesse a quelle che sono le situazioni che si potranno creare dentro la Continassa.

E secondo quanto riportato da TuttoSport, oltre alla questione Milik, alla Juventus sarebbe stato proposto Weah, mentre piace pure Gnonto come esterno offensivo. Infine, situazione Frattesi: la trattativa è calda e sembra essere entrata in quella fase decisiva.