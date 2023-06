Juventus, tutto fatto per Del Piero: “Accordo chiuso al 100%”

Per la Juventus è il momento di pensare al futuro e a mettere i tasselli giusti al punto giusto. Tanto lavoro da fare per la società.

Dopo l’ultima stagione c’è voglia di voltare pagina. Il cammino della squadra di Allegri è stato tortuoso, anche per via delle vicende extra campo che hanno senz’altro condizionato psicologicamente i calciatori. Alla fine la penalizzazione di 10 punti subita per il caso plusvalenze è stata decisiva per far sì che non si sia approdati in Champions League.

Ora che per la Juventus gli impegni sul campo sono finiti, è logico che si torni a parlare prepotentemente di calciomercato e di programmazione futura. C’è l’intenzione di aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo ci sarà la necessità di portare a Torino dei giocatori giovani e di qualità. Prossime settimane dunque decisive sotto questo punto di vista.

Juventus, Del Piero icona per la tifoseria

La società vuole cambiare pagina però anche sotto l’aspetto tecnico ed è per questo motivo che sta cercando con insistenza la figura del nuovo direttore sportivo. Con l’obiettivo primario che è stato già individuato, vale a dire Giuntoli del Napoli. Anche se per ora i partenopei non sembrano disposti a lasciar partire l’uomo che con Spalletti li ha portati al tricolore.

Al di là del possibile arrivo o meno di Giuntoli come ds, la Juventus avrebbe già messo a segno il suo primo grande colpo a livello dirigenziale. Come ha spiegato l’insider “Juventino Semper” non ci sarebbero più dubbi riguardo l’approdo di Alessandro Del Piero in società. L’ex numero dieci bianconeri è amatissimo dai tifosi, che ne hanno apprezzato le doti sia dentro che fuori dal campo. Sarebbe la persona giusta per rilanciare l’entusiasmo di una tifoseria senz’altro delusa per come è andata a finire l’ultima stagione.