Primo botto Juve, affare definito: “Ce l’ha in pugno”

Per la Juventus il calciomercato adesso diventa una delle priorità, c’è la necessità di rinnovare al più presto l’organico bianconero.

Questa stagione si è conclusa con grande amarezza per la tifoseria juventina. La squadra di Allegri ha infatti chiuso solamente al settimo posto in campionato, conquistando l’accesso alla prossima Conference League. Non certo il torneo al quale ci si augurava di partecipare.

Il mancato accesso alla Champions League infatti farà sì che la Juventus potrà contare su meno introiti dal punto di vista economico. Soldi che sarebbero serviti alla società per fare dei grandi investimenti in chiave mercato. Ad ogni modo queste settimane che verranno saranno molto importanti per iniziare a stringere le trattative giuste, per far sì che la squadra possa essere sempre competitiva in Italia e in Europa.

Juventus, Peduzzi: “I bianconeri hanno Frattesi in mano”

Sono tanti i rinforzi che il club dovrà trovare dunque nelle prossime settimane. Perché ogni zona del campo andrà puntellata con l’arrivo di calciatori in grado di aprire un nuovo ciclo vincente. Prendendo il posto di quegli elementi che sono destinati a partire, per un motivo o per un altro. E gli obiettivi sarebbero stati già fissati.

Una fonte molto molto attendibile mi dice che la Juventus ha in mano Davide #Frattesi del #Sassuolo #calciomercato #Juventus — Stefano Peduzzi (@StePeduzzi) June 10, 2023

Come ha rivelato il giornalista Stefano Peduzzi infatti la Juventus avrebbe già in mano Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, ormai in rampa di lancio da qualche anno e giocatore sempre più maturo, è molto abile anche nelle fase offensiva. Ottimi i rapporti con il club neroverde, l’affare dunque sarebbe vicino alla conclusione. Frattesi potrebbe prendere in rosa il posto di Rabiot, se il francese non arriverà ad un nuovo accordo contrattuale con la Juventus lasciando il club a parametro zero.