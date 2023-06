Un due tre stella: clamoroso Allegri, sì da 60 milioni

I tifosi della Juventus sono ansiosi di capire quali saranno le mosse che la società effettuerà nel corso delle prossime settimane.

Questa stagione non si è conclusa come tutti speravano. Nessun trofeo alzato al cielo ma soprattutto quella mancata qualificazione alla prossima Champions League che pesa come un macigno. Eppure sul campo gli uomini di Allegri quella qualificazione l’avevano centrata, visti i punti conquistati.

Ma la penalizzazione subita ha fatto sì che la Juventus scivolasse indietro in graduatoria, fino al settimo posto, che vuol dire qualificazione alla Conference League. Mancheranno dunque in cassa gli introiti che il club avrebbe ottenuto partecipando al torneo internazionale più prestigioso. Ma la società dovrà comunque fare un mercato importante, viste le sicure partenze che ci saranno. L’intenzione è quella di riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente e pertanto serviranno giovani in rampa di lancio ma anche elementi di provato spessore tecnico.

Juventus, la Gazzetta: “Per Allegri pronto un triennale”

Sarà ancora Massimiliano Allegri l’uomo chiamato ad aprire questo nuovo ciclo? Questa è la domanda alla quale si attende risposta nei prossimi giorni, nonostante il contratto di due anni che lega l’allenatore livornese alla Juventus. Nelle ultime ore ha preso sempre più piede il rumor che lo vorrebbe contattato da una squadra dell’Arabia Saudita.

Un rumor che viene confermato anche dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che spiega come l’offerta fatta ad Allegri sia davvero importante e che l’allenatore starebbe pensando al suo futuro. Non si sa quale sia il club pronto a fare l’offerta, probabilmente l’Al-Hilal, ma il quotidiano spiega come sul piatto gli sceicchi siano pronti a mettere un contratto triennale da ben 60 milioni di euro totali. Cifre che ovviamente farebbero vacillare chiunque, nei prossimi giorni dunque se ne capirà senz’altro di più su questa vicenda.