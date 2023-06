Addio Allegri-Juventus, reazione furiosa: offerta ritoccata

In casa Juventus ovviamente si guarda al futuro e alla programmazione della prossima stagione nella quale si vuole tornare a vincere.

Il cammino della formazione di Allegri in quest’ultimo campionato avrebbe portato la Juve in Champions League, ma la penalizzazione subita ha fatto finire la squadra fuori dalle prime quattro, nonostante i punti conquistati sul campo. Si giocherà dunque in Conference League, il palcoscenico meno prestigioso delle competizioni europee.

La tifoseria ovviamente si aspettava di più, considerando che pure nelle coppe non si è riusciti ad andare fino in fondo. Zero titoli ma tanta voglia di rifarsi in futuro. La dirigenza è attesa da una estate di duro lavoro. Si dovranno trovare diversi rinforzi in tutte le zone del campo, anche in considerazione del fatto che ci saranno senz’altro delle cessioni dolorose e delle partenze per fine contratto. La macchina organizzativa è già in moto da tempo, sono tanti i rumors che stanno circolando ormai da mesi.

Juventus, Momblano conferma: “Per Allegri offerta al rialzo”

Prima di tutto però c’è da sciogliere la questione legata all’allenatore. Perché è vero che Massimiliano Allegri ha ancora un contratto di due anni con la Juventus, ma è anche vero che è da tanto che si parla di una possibile separazione con l’approdo di un nuovo allenatore.

Ipotesi che è cresciuta ancora di più nelle ultime ore, visto che si è parlato di una offerta ad Allegri da parte di un club dell’Arabia Saudita. Un rumor che è stato confermato anche dal giornalista Momblano, sempre vicino alle questioni bianconere, a “Juventibus”. “L’offerta è vera, in verità è una seconda offerta fatta al rialzo perchè la prima é stata rifiutata. Non vi so dire se ci sarà un incontro a Montecarlo, addirittura di persona. Allegri comunque nega tutta la circostanza” ha detto. Sarà il tormentone dei prossimi giorni?