Calciomercato, la Juve libera Szczesny: un’altra big nel suo futuro

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro dell’estremo difensore della Juventus Szczesny. Ecco tutti i dettagli riguardo l’addio del portiere.

Ci sono delle novità di mercato sulla prossima squadra di Szczesny che andrà via dalla Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Alla base di questa decisione il suo ingaggio, davvero elevato considerando il momento storico del club bianconero che la prossima stagione non giocherà in Champions League. La società è pronta a puntare su un altro portiere, giovane e con un ingaggio più basso rispetto al polacco. Ecco, intanto, le ultime riguardo il futuro di Szczesny che è nel mirino di un’altra big.

Szczesny Juventus, matrimonio al capolinea. Colpo di scena riguardo la situazione del polacco che è pronto a salutare i bianconeri per giocare in una nuova società. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore è nel mirino di alcune big di Premier League che avrebbero già avuti dei colloqui con il suo agente. Si attende solo il via libera del club bianconero che vorrebbe risparmiare dell’ingaggio lordo del giocatore, che pesa sulle casse ben 12 milioni di euro. Le cifre in ballo sono considerate troppe dalla nuova società bianconera che ha già deciso di non rinnovare il contratto di Tek, in scadenza a giugno 2024.

Ultime notizie calciomercato Juventus: Szczesny via, ecco la sua prossima destinazione

Si avvicina l’addio dalla Juventus del portiere Szczesny che è pronto a salutare i bianconeri nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. La dirigenza ha deciso di escludere l’estremo difensore che è uno di quelli più pagati della rosa dei bianconeri.

Come riportato da TuttoJuve, nel mirino di Manchester United e Chelsea c’è proprio Szczesny che dopo la Juventus potrebbe tornare in Premier League. Il polacco, che in passato ha giocato nell’Arsenal, sta valutando insieme alla sua famiglia e al suo entourage la situazione migliore per la sua carriera. Considerando la scadenza a giugno 2024, la Juventus potrebbe accontentarsi anche di una cifra tra i 5 e 10 milioni di euro per cedere Szczesny che in bianconero guadagna ben 6 milioni di euro a stagione.