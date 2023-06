“Parere vincolante”: richiesta ufficiale Juventus

La Juventus prosegue nel suo percorso di programmazione del futuro, con tanto lavoro da fare da parte della dirigenza bianconera.

Ripartire nel migliore dei modi nella nuova stagione è un must per la squadra di Allegri, che è reduce da zero trionfi e anche dalla mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions. In tal senso è stata molto pesante la penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare i bianconeri fuori dalle prime quattro.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, anche se è chiaro che non si può stare con le mani in mano. Perchè se si vuole rinforzare la squadra bisogna muoversi con largo anticipo sugli obiettivi prefissati, visto che la concorrenza è sempre ampia.

Juventus, Momblano: “La società ha fatto una richiesta alla Consob”

Si è parlato e si parlerà tanto dei conti economici bianconeri. La Juventus deve fare i conti con il suo bilancio e spera di recuperare delle somme importanti anche attraverso la cessione di alcuni giocatori che attualmente non fanno parte della squadra bianconera. La “cassa” bianconera è comunque sempre sotto il faro dei riflettori.

💰🗣️ La #Juventus ha chiesto un parere vincolante alla #Consob di come vogliono che vengano caricate a bilancio determinate voci specifiche. Per questo le stime sul bilancio e le proiezioni sul passivo fatte da alcuni giornalisti sono “ballerine”. [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) June 15, 2023

“La Juventus ha chiesto un parere vincolante alla Consob per capire come vogliono che siano caricate a bilancio determinate voci specifiche. Per questo le stime sul bilancio e le proiezioni sul passivo che sono state fatte da alcuni giornalisti sono ballerine” ha detto il giornalista Momblano a “Juventibus”. I tifosi per ora è meglio che concentrino le loro attenzioni sul calciomercato, un argomento senz’altro più appassionante in questo periodo. E che potrebbe portare a Torino nuovi elementi in grado di infiammare la piazza.