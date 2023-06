Doppio scambio per dire sì alla Juve: conference call bollente

Calciomercato Juventus, oggi potrebbe essere un giorno decisivo per uno degli obiettivi bianconeri. Doppio scambio. C’è l’incontro

Un incontro video per capire se ci sono margini di una trattativa. Una conference call che si preannuncia una delle più importanti dell’ultimo periodo. La Juve fa sul serio per Zaniolo e oggi, secondo le informazioni di Alfredo Pedullà, parlerà con il Galatasaray.

Sappiamo che l’ex Roma ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro che però la Juve non h intenzione di pagare per inter e cercherà di abbassare le pretese dei turchi, che non sembrano chiusi a questa opportunità. E secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni si potrebbe pure chiudere a 25 milioni. Ma non solo, oggi si capirà se la squadra che ha preso Zaniolo lo scorso inverno è aperta al possibile prestito. E sono due i nomi che i bianconeri hanno intenzione di mettere sul piatto.

Calciomercato Juventus, McKennie e Kean per Zaniolo

McKennie, tornato dal prestito al Leeds e Kean, attaccante sacrificabile, sono i due nomi che il club piemontese è pronto a proporre ai turchi per arrivare a Zaniolo. Un obiettivo quindi concreto, un obiettivo che la Juve segue da diverso tempo e che forse potrebbe davvero prendere quest’anno.

Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, ma la sensazione come detto è quella di oggi possa essere una giornata decisiva. Con lo sfondo anche la Fiorentina, che ha messo nel mirino Niccolò nelle ultime ore e che sta cercando di capire se ci sono possibilità di un inserimento.