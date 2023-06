Juventus, Allegri resta solo: addio “comunicante”

Juventus, altro novità in vista in società: si chiude definitivamente l’era Agnelli: ecco chi potrebbe essere il sostituto.

Lo scorso gennaio è cominciata una nuova era in casa Juventus. L’insediamento del nuovo Consiglio d’amministrazione ha posato metaforicamente la pietra tombale sulla vecchia gestione, quella di Andrea Agnelli.

L’ex presidente si era dimesso qualche settimana prima, facendo in modo che la società potesse tutelarsi in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta Prisma, portata avanti dalla Procura di Torino. La Juventus che fu di Agnelli, di fatto, non esiste già più. Diverse figure sono già cambiate, non solamente quelle apicali. E tante potrebbero essere le novità nella prossima stagione. Entro giugno, come riporta Bianconeranews, “saluterà Claudio Albanese, attuale Chief Corporate Affairs & External Communications Officer e in ottimi rapporti con Massimiliano Allegri e ultimo baluardo di Andrea Agnelli all’interno del club”. Secondo il portale, presto sarà nominato un nuovo capo della comunicazione, che dovrebbe essere un uomo molto vicino all’attuale Chief Football Officer Francesco Calvo. Lo stesso dirigente che, una volta terminato il mercato, tornerà ad occuparsi di marketing.

Juventus, lascia l’uomo di fiducia di Agnelli

La sensazione, in ogni caso, è che da qui al prossimo mese potrebbero esserci altre novità. La principale riguarda l’allenatore.

Allegri al momento sembra intoccabile, soprattutto dopo le parole pronunciate un paio di settimane fa dal direttore generale Maurizio Scanavino, Ma in questo momento le certezze sono davvero poche. E tutto può ancora succedere. Il tecnico livornese, infatti, ha ricevuto un’importante offerta dall’Arabia Saudita – si parla dell’Al-Hilal – di un club disposto a garantirgli 60 milioni in tre anni. L’allenatore è tentato, com’è giusto che sia, ma la sua priorità al momento è quella di continuare il progetto con la Juventus. Non vuole lasciare le cose a metà, in particolar modo dopo un’annata così complicata.