Nuovo episodio di razzismo: sospensione del match UFFICIALE

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questa stagione ma purtroppo si continua a parlare di episodi di razzismo nel mondo del calcio.

Stiamo vedendo in tv le ultime sfide di questa stagione, con in campo le nazionali. Anche l’Italia ha recentemente giocato la fase finale della Nations League, chiudendo al terzo posto con la rocambolesca vittoria sull’Olanda. Ora per i calciatori azzurri qualche giorno di riposo prima di rituffarsi nell’atmosfera del campionato.

La stagione che sta per andare in archivio ha fatto purtroppo registrare diversi episodi che con il calcio non hanno nulla da dividere. Gesti e insulti nei razzisti nei confronti dei calciatori, con il classico vespaio di polemiche che si è alzato.

Razzismo in Nuova Zelanda-Qatar: il fatto

Questa volta purtroppo si parlerà di un nuovo episodio di razzismo che si è verificato durante la sfida tra la nazionale della Nuova Zelanda e quella del Qatar. Con la prima che si è rifiutata di scendere in campo nella ripresa, decisamente una forte protesta che farà il giro del mondo.

All Whites refuse to play second half against Qatar after racial claims. https://t.co/ZxAJx22cz8 — Jason Pine (@pineynz) June 19, 2023

Il primo tempo si era chiuso con la Nuova Zelanda in vantaggio di un gol. Ma facciamo un passo indietro, perchè il presunto episodio si sarebbe verificato al 40′, quando il qatariota Yusuf Abdurisag è andato a terra dopo un contatto, con l’arbitro che ha assegnato una punizione. Il neozelandese Boxall ha protestato nei confronti del fischietto, ricevendo però a quanto pare degli insulti dal calciatore del Qatar. Subito c’è stata una reazione da parte della squadra della Nuova Zelanda, provocando una mischia. Quindi lo stop nell’intervallo, per una pagina di calcio decisamente da cancellare.