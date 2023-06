Rescinde con la Juve e torna a casa: epilogo clamoroso

By

Calciomercato Juventus, dal Brasile arrivano importanti aggiornamenti: la rescissione che apre le porte a nuovi scenari.

In attesa di definire con maggiore chiarezza la situazione legata a Max Allegri, il cui futuro è ritornato prepotentemente in discussione alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti dall’Arabia, la Juve sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti.

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Milik a titolo definitivo, i bianconeri si apprestano a chiudere anche per Weah, aspettando nel frattempo ulteriori novità sul fronte Rabiot. Eventuali innesti, però, saranno inevitabilmente subordinate a quelle cessioni dalle quali l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ spera di mettere a bilancio qualche interessante plusvalenza. Non sarà così per Arthur, il cui futuro però potrebbe essere comunque lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, rescissione Arthur: le ultime dal Brasile

Di ritorno alla Juve dopo la fine della sua parentesi tutt’altro che esaltante con la maglia del Liverpool, l’ex Barcellona si sta guardando intorno per capire quale possa essere la soluzione più congeniale per il suo futuro. Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, il play-maker brasiliano potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza all’ombra della Mole.

A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato ‘Globo Esporte“. Secondo quanto evidenziato, infatti, Arthur starebbe anche valutando l’ipotesi di rescindere il suo contratto con la Juventus. Al momento si tratta soltanto di una possibilità al vaglio del calciatore, sondato nei giorni scorsi dal Brighton e da altri club brasiliani. Nelle scorse settimane il Fluminense ha provato a capire eventuali margini di manovra e quella del ritorno in patria è sicuramente un’opzione che stuzzica Arthur, accostato nei mesi scorsi anche al Flamengo e al Gremio. Staremo a vedere cosa succederà.