Juventus ‘sconfessata’: colpo in difesa, no UFFICIALE

Calciomercato Juventus, smentita ufficiale da parte dell’agente del calciatore che ammette: “Non c’è stato nessun contatto”

Si è parlato in queste ore e anche in maniera molto importante di un possibile addio di Bremer. Il difensore brasiliano che i bianconeri hanno preso lo scorso anno dal Torino potrebbe prendere la via della Premier League, soprattutto se il Tottenham dovesse presentarsi con 50-60 milioni di euro. Inutile girarci intorno, a queste cifre è impossibile dire di no.

Ma chi lo potrebbe andare a sostituire? Di grossi nomi ancora non ne sono circolati a dire il vero ma di uno in particolare se ne è parlato. Mario Hermoso, 28 anni, dell’Atletico Madrid. Ma al momento su questa possibile opzione non c’è nessun riscontro, così come riportato da Tuttojuve.com, che ha parlato con l’agente del calciatore, Inaki Espizua, che senza girarci troppo intorno ha dichiarato questo.

Calciomercato Juventus, smentito l’interesse per Hermoso

“Non ho letto le notizie che arrivano dall’Italia, ma non c’è stato nessun contatto con il club bianconero” ha spiegato l’agente, che così scioglie spazza via, in maniera immediata, tutte le voci di un possibile interesse bianconero nei confronti del proprio assistito.

Certo, non è detto che la pista non si possa aprire andando un poco più avanti in questa sessione di mercato visto che il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2024 e che quindi i Colchoneros potrebbero decidere di sacrificare – qualora non arrivi un accordo sul rinnovo – per non perderlo a parametro zero. Insomma, una situazione da tenere sotto stretta osservazione anche nelle prossime settimane.