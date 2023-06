Calciomercato Juventus, ‘pacchetto’ Giuntoli-Zielinski: arriva il due di picche

Il nodo legato a Cristiano Giuntoli non è stato ancora sciolto in maniera definitiva: la Juventus lo aspetta, ma occhio alle novità.

A dirigere la sessione estiva di calciomercato della Juventus sarà salvo clamorosi colpi di scena Cristiano Giuntoli. L’attuale ds del Napoli, però, non è ancora riuscito ad ottenere il via libera di De Laurentiis, con il quale ha firmato un contratto che scade nel giugno 2024.

Si tratta di una situazione in limine, che la Juve spera di risolvere in tempi relativamente brevi. Alla luce del nuovo regolamento relativo ai direttori sportivi, infatti, nel caso in cui Giuntoli non si liberasse dal Napoli entro il 30 giugno, i bianconeri sarebbero costretti a chiedere una proroga alla FIGC per intavolare la trattativa legata all’ex ds del Carpi. Nelle scorse ore erano state rilanciate delle indiscrezioni secondo cui la Juve, per mettere le mani su Giuntoli, si sarebbe dovuta far carico dell’acquisto di una contropartita dal Napoli. Si era fatta strada, in tale ottica, il profilo di Piotr Zielinski come papabile candidato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli e Zielinski in bianconero: le ultime di Sky

In realtà, secondo quanto riferito da Sky, si tratta di un’indiscrezione priva di fondamento. La Juventus è convinta di poter avere il via libera dal Napoli per Giuntoli indipendentemente dall’inserimento di una contropartita, che non rientra neanche nei piani dei neo campioni d’Italia. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava essere un’operazione in dirittura d’arrivo, però, sta rischiando di tramutarsi in una vera e propria telenovela.

Ad ogni modo il lavoro di Manna sta già dando i suoi frutti. Dopo l’ufficializzazione della cessione di Kulusevski al Tottenham e del ritorno di Milik in bianconero, nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato ufficiale legato al rinnovo di Rabiot. Una pietra miliare dell’edificio bianconero in costruzione, che non può prescindere alla fisicità del ‘Duca’. Staremo a vedere, però, in quale direzione evolveranno gli ultimi spifferi su Giuntoli.