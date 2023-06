Rottura totale: sta per rescindere con la Juventus

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro del calciatore bianconero: ecco quanto riferito da Sky.

Estate movimentata in casa Juventus, con operazioni importanti sia in entrata che in uscita. Nel tardo pomeriggio è atterrato Weah, che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito per apporre la firma sul contratto. L‘affare Weah, però, dovrebbe essere ufficializzato il primo luglio.

Non è stato reso ufficiale anche perché il suo rinnovo è scattato in maniera automatica, ma Alex Sandro potrebbe chiudere anzitempo la sua avventura con la Juventus. Il brasiliano, infatti, non rientrerebbe più nei piani tecnici della ‘Vecchia Signora’, che sarebbe molto felice di sbarazzarsi del suo ingaggio che si attesta sui 6 milioni di euro. Gli innesti in programma sulle corsie esterne, il ritorno alla base di Cambiaso e la mancata cessione (almeno per il momento) di Pellegrini sono indizi importante della mancata centralità di Alex Sandro nel progetto tecnico della Juve.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i bianconeri potrebbero rescindere il contratto in essere con il brasiliano per risparmiare in maniera consistente. Un’ipotesi che avrebbe cominciato a prendere piede e che dovrebbe concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni. Alex Sandro-Juve sempre più lontani: l’opzione rescissione ha preso quota.