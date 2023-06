Calciomercato Juventus, ritorno da paura: si “muovono” oltre 50 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero chiesto informazioni sul difensore che oggi viene valutato circa 60 milioni.

Tra gli errori, o presunti tali, che la Juventus avrebbe commesso in sede di calciomercato ce n’è uno che viene citato molto spesso. Niente a che vedere con la cessione, troppo frettolosa, di Thierry Henry, che prima di diventare uno degli attaccanti più forti del mondo, a fine secolo scorso fece un’esperienza fugace e tutt’altro che indimenticabile a Torino.

Non siamo certo a quei livelli, ma il fatto di aver lasciato partire con eccessiva leggerezza un difensore del calibro di Cristian Romero, che la Signora aveva acquistato nell’estate 2019 per 26 milioni di euro, resterà una delle topiche più clamorose della gestione Andrea Agnelli. Campione del mondo con l’Argentina lo scorso dicembre, il “Cuti” non ha mai giocato neanche un minuto con la maglia della Juventus. Incredibile ma vero. Sì, perché il club bianconero dopo averlo preso dal Genoa quattro anni fa, lo lasciò in Liguria in prestito per un’altra stagione per poi cederlo, sempre a titolo temporaneo, all’Atalanta. In Lombardia, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, Romero è definitivamente esploso. I bergamaschi dopo due anni l’hanno riscattato dalla Juve e ceduto al Tottenham, sempre in prestito con diritto di opzione. Da un anno è a tutti gli effetti un giocatore degli Spurs, che hanno deciso di sborsare ben 50 milioni per acquistarlo a titolo definitivo dalla Dea.

Calciomercato Juventus, la Signora chiede info su Romero

La Juventus, con ogni probabilità, si è pentita di quell’operazione. Che, vista con gli occhi di oggi, appare decisamente scriteriata, considerando i progressi che Romero ha fatto registrare in questi anni. Forse è per questo che, stando a quanto riporta il sito argentino Tyc Sports, alla Continassa stanno pensando di andarselo a riprendere.

Dall’Argentina svelano l’interesse della Signora, che finora si è limitata a chiedere informazioni al Tottenham. Romero, infatti, al momento sembra essere un giocatore fuori portata, visto che a Londra lo valutano non meno di 60 milioni di euro.