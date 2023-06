Calciomercato Juventus, accordo a un passo: si chiude lo scambio

Calciomercato Juventus, accordo ormai ad un passo: la trattativa si chiude con lo scambio. Incontro fissato per domani

Accordo ormai ad un passo per un elemento che è esploso nella scorsa stagione e che anche all’Europeo Under 21, nonostante la clamorosa eliminazione dell’Italia, ha fatto bene. Un esterno sinistro, che andrà a sostituire Alex Sandro forse da subito.

Ci siamo, la Juventus è prossima a chiudere l’operazione Parisi con l’Empoli. Ballerebbero – secondo tuttomercatoweb – solamente 2 milioni di euro tra quella che è la domanda del club toscano e l’offerta che i piemontesi avrebbero messo sul piatto. L’Empoli vuole 10milioni di euro più una contropartita tecnica, la Juve invece di cash ne ha messi 8 più il cartellino del giovane Ranocchia. Quindi basta un piccolo passo per dare il via libero definitivo all’operazione. Un’operazione che ormai sembra essere davvero chiusa.

Calciomercato Juventus, domani l’incontro

Una data per l’incontro, quello che forse potrebbe essere definitivo, è già stata fissata: la giornata di domani è quella campale per chiudere questo innesto che si andrà ad aggiungere a quello di Weah dall’altro lato. L’americano, figlio di George, ex Milan, è già atterrato a Torino ieri.

Quindi la Juve ha deciso di dare una svecchiata bella importante alla propria rosa andando a prendere degli elementi sì giovani, ma che hanno già acquisito una certa esperienza nel corso della propria carriera. Parisi, e lo ha dimostrato in Serie A, è sicuramente pronto per una maglia da titolare nonostante quello che per lui sarà un enorme passo in avanti. Andare dall’Empoli alla Juventus, e passare dalla lotta alla salvezza a quella per lo scudetto è un qualcosa di incredibile per tutti, figuriamoci per un ragazzino che solamente da ieri sera, inoltre, è in vacanza.