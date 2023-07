Chiesa e Perin salutano la Juve: Giuntoli ‘prenota’ tre super acquisti

Il calciomercato per la Juventus adesso più che mai è l’argomento centrale, considerando anche che sta per arrivare ufficialmente il nuovo ds.

Ieri sera il Napoli ha reso nota la sua separazione con Giuntoli, pronto ora a sottoscrivere il suo nuovo accordo con il club bianconero. Sarà lui l’uomo chiamato a ricostruire una squadra che avrà il compito di lottare per lo scudetto nella prossima stagione.

La Juventus ha tanta voglia di voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione. Che a causa delle vicissitudini societaria, che hanno portato alla penalizzazione per il caso plusvalenze, si è chiusa solo con un settimo posto in graduatoria. Per sognare in grande ci sarà bisogno di diversi volti nuovi all’interno della squadra, elementi giovani che possano essere le colonne della squadra del presente e del futuro. A Giuntoli dunque il compito di affidare ad Allegri una “vettura” più competitiva possibile.

Juventus, in uscita anche Perin e Rugani?

Il mercato bolle in pentola, con tante trattative che vedono coinvolti i bianconeri. Ci saranno dei punti fermi ma anche elementi di spessore come Vlahovic e Chiesa che fanno gola all’estero e che di fronte ad offerte irrinunciabili potrebbero partire.

Il giornalista Alfredo Pedullà proprio sulle loro cessioni ha detto “bisogna prendere una decisione, così come bisogna prenderla su Milinkovic-Savic”, parlando del possibile acquisto del centrocampista della Lazio. E’ tempo di rompere gli indugi, insomma. Lo stesso Pedullà ha rivelato che “per Perin potrebbero arrivare delle offerte dall’Italia e a partire potrebbe essere anche Rugani. Cambierà il mondo rispetto a quello che era stato programmato”. Aspettiamoci dunque delle settimane davvero bollenti, con la Juventus che sarà davvero al centro di tante trattative.