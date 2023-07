Giuntoli show, porta Spalletti alla Juve e ‘silura’ di nuovo De Laurentiis

Guardare al prossimo futuro è ormai doveroso per tutti i club, concentrati a costruire le loro squadre in vista della prossima stagione.

La Juventus non fa eccezione, è ormai da tempo al lavoro per programmare i mesi che verranno. La missione principale della formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà quella di vincere lo scudetto. Riportando il tricolore a Torino dopo tanti anni.

Non sarà affatto semplice, visto che la concorrenza è sempre agguerrita e numerosa. La Juventus potrà contare sul lavoro del dt Giuntoli, chiamato a ringiovanire e rinnovare una squadra che dovrà essere competitiva per i prossimi anni. Aprendo un ciclo vincente, una nuova era bianconera. Attenzione massima a quelle che saranno dunque le prossime mosse, perché il club ha già fissato alcuni obiettivi. Anche se alcuni saranno difficili da inseguire, specie se non arriveranno prima delle cessioni.

Juventus, Auriemma: “Non sarei sorpreso se tra un anno arrivasse Spalletti”

Giuntoli ormai è bianconero ma non ci saranno altri arrivi da Napoli, almeno in questa stagione. Perché il braccio destro Pompilio non pare destinato a raggiungere Torino a breve, quantomeno nel corso di questa estate. Visto che pure lui ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 ma per ora continuerà a lavorare alla corte di De Laurentiis.

Lo ha confermato anche il giornalista Raffaele Auriemma a TeleA Tv, spiegando come “De Laurentiis ha imposto a Giuntoli che Pompilio rimanesse ancora a Napoli, lo seguirà a Torino tra un anno”. Sempre vicino alle vicende partenopee, il giornalista ha anche parlato di una ipotesi clamorosa, sempre in vista estate 2024. “Questo sarà l’ultimo anno di Allegri e non sarei affatto sorpreso se alla Juventus l’anno prossimo arrivasse anche Luciano Spalletti”. Sarebbe senz’altro una svolta clamorosa. Ma per ora toccherà ad Allegri cercare di agguantare l’obiettivo scudetto.