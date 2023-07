‘Pallone d’oro’ a processo, rischia cinque anni di carcere: il motivo

Di questi tempi il calciomercato è ovviamente principe delle notizie sportive, ma ci sono nel mondo del calcio anche altre news che tengono banco.

Siamo ormai entrati nel mese di luglio e la preoccupazione di tutte le squadre è quella di fare gli investimenti giusti sul mercato per rinforzare e rinnovare le rose. Pianificando il futuro, per quanto si possa fare ovviamente. Anche la Juventus in questa fase dell’anno è dunque molto impegnata in questo frangente.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ovviamente un grande punto interrogativo. Ma gli appassionati di calcio sono pronti, anche sotto l’ombrellone per chi avrà l’opportunità di andare in vacanza, a seguire le vicende della loro squadra del cuore.

Modric rischia il carcere: ecco perché

Di calciomercato non si parla per un grande campione come Luka Modric, che nonostante si stia avvicinando sempre più ai 38 anni continua a rimanere un giocatore formidabile. Lo ha dimostrato sia con la maglia del Real Madrid che con quella della sua Croazia nell’ultima Nations League.

Si sta parlando molto di lui nelle ultime ore però non per le prodezze fatte sul campo, ma perché rischia di finire dietro le sbarre. Il Corriere dello Sport ha ricostruito la vicenda che vede accusato il centrocampista, insieme al connazionale Lovren, di falsa testimonianza. Il tutto nel contesto di un processo nel quale alcuni dirigenti della Dinamo Zagabria (ex club di Modric) e un funzionario delle imposte vengono a loro volta accusati di evasione fiscale e appropriazione illecita. In Croazia, se chiaramente appurata, la falsa testimonianza può essere sanzionata da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni di carcere.