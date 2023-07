Adesso è finita sul serio: Bonucci dice addio alla Juve ma resta in Europa

Adesso è finita sul serio, futuro sempre più incerto per il veterano bianconero ormai ai margini del progetto tecnico.

Risolvere il “caso esuberi” è la missione numero uno di Cristiano Giuntoli, che si appresta finalmente a diventare il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera.

L’ex direttore sportivo del Napoli, una volta terminata la lunga telenovela con la società azzurra – inizialmente restia a liberarlo a cuor leggero ad un anno dalla scadenza del contratto – sta già lavorando giorno e notte per conto della Juventus, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità del suo ingaggio. Sul tavolo c’è la questione in questo momento più impellente, quella delle cessioni. Se prima non riuscirà a sfoltire la rosa ed alleggerire il monte ingaggi, Giuntoli non potrà effettuare ulteriori acquisti dopo quello, già ufficiale, di Timothy Weah. Diversi giocatori che tra qualche giorno si ritroveranno alla Continassa per il raduno in realtà non fanno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è trovare acquirenti per i tre esuberi principali, vale a dire McKennie, Denis Zakaria e Arthur. Ma potrebbero non essere i soli a lasciare Torino entro agosto.

Un altro giocatore sul piede di partenza è Leonardo Bonucci. La società è stata abbastanza chiara con il veterano bianconero, che a maggio ha compiuto 36 anni.

Non lo ritiene più centrale nel progetto: per ora è la quinta o sesta scelta, come spiega il portale SpazioJ.it. Nell’ultima stagione è stato tormentato dagli infortuni e poi percepisce uno degli ingaggi più alti. Potrebbe arrivare un’offerta importante dall’Arabia Saudita, ma a quanto pare la sua volontà sarebbe quella di restare a giocare in Europa. Sì, perché il suo chiodo fisso sono gli Europei del 2024, in cui l’Italia – si spera – dovrà difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley. Bonucci vuole far parte della spedizione e per adesso non ha alcuna intenzione di trasferirsi in posti esotici.