Scambio con il Milan: Juventus fuori giri, la ‘freccia’ lascia Torino

Il Milan sorpassa la Juventus nella corsa all’esterno destro e piazza la contropartita per aprirsi la strada

La Juventus ripartirà da Cristiano Giuntoli che è pronto a prender le redini del calciomercato, affiancato da Giovanni Manna.

Il nuovo direttore sportivo ha tanto lavoro da fare per ricostruire una Juve vincente che possa tornare già da subito competitiva in Italia e poi in Europa. Prima di proseguire con le entrare servirà fare cassa cedendo qualche giocatore in esubero. Questa sarà la parte più difficile del lavoro di Giuntoli, un lavoro che permetterebbe ai bianconeri di sbloccare il mercato in entrata. Intanto, però, la dirigenza continua a sondare il terreno per alcuni obiettivi e uno di questi riguarda la corsia di destra. In quella zona di campo la Vecchia Signora ha seguito tanti calciatori negli ultimi mesi, da Fresneda a Karsdorp e non solo. Negli ultimi giorni un nome caldo per in Serie A è quello di Singo.

Juventus, il Milan offre Messias e avanza per Singo

Con l’arrivo di Raoul Bellanova, in casa Torino è sempre più probabile l’addio di Wilfried Singo.

L’esterno destro ivoriano occupa proprio il ruolo dell’ex Inter e Cagliari e tutto lascia pensare che quella dei granata possa essere una mossa di mercato proprio per preparare la cessione del classe 2000 ex Dénguelé. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, sulle tracce di Singo ci sarebbe non solo la Juventus ma anche il Milan che parallelamente lavora anche su Ivan Fresneda, altro nome sondato dai bianconeri, terzino destro classe 2004 del Real Valladolid. I rossoneri potrebbero pensare di inserire anche una contropartita per convincere il Torino e guadagnare una corsia preferenziale per Singo rispetto alla Juventus. Il Milan, infatti, sta valutando di inserire Junior Messias nell’affare. Il brasiliano ex Crotone potrebbe essere un profilo assai gradito da Ivan Juric per la sua idea di gioco. La pedina Messias potrebbe essere quell’incentivo in più per il Torino per virare dalla parte dei rossoneri rispetto alla Juventus. Singo è a un anno dalla scadenza del suo contratto e ha una valutazione di circa 10-12 milioni di euro.