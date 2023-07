Offerta da 10 milioni per Yildiz: la Juve non se lo fa dire due volte

Calciomercato Juventus, offerta di 10milioni di euro per Yildiz: i bianconeri non se lo fanno dire due volte. Ecco quello che potrebbe succedere

Il classe 2005 Yildiz ha sicuramente impressionato in Primavera e poi in Serie C, visto che ha già debuttato con la NEXT GEN, la squadra che gioca in terza serie. Ha così tanto impressionato che, adesso, nonostante sia ancora giovanissimo e con nessuna presenza nella massima serie, potrebbe già portare un tesoretto di 10milioni di euro.

Partiamo da un presupposto: la Juventus per il momento lo ritiene incedibile e deve capire cosa farne, soprattutto se portarlo con Allegri nella tournée americana di fine luglio oppure se mandarlo in prestito in Serie A, o magari nella Liga spagnola, per farlo giocare con continuità. Di certo il pressing che potrebbe arrivare dalla Turchia nei prossimi giorni, con una squadra che lo seguiva già dai tempi del Bayern Monaco, è da tenere in considerazione. Sì, dopo l’addio di Guler che se n’è andato al Real Madrid, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il Fenerbahce potrebbe mettere 10milioni di euro sul piatto per il cartellino del giocatore.

Calciomercato Juventus, i bianconeri valutano

Al momento come detto la Juventus ritiene incedibile il giocatore che potrebbe essere un crack per il futuro. Un elemento in grado di fare la differenza se confermerà tutto quello che di buono ha fatto vedere fino ad oggi con i ragazzi della sua età.

Ma se i turchi dovessero spingere forte e magari fare pressione, allora l’offerta potrebbe anche essere presa in considerazione dalla dirigenza bianconera. Starà a Giuntoli, insieme ad Allegri, decidere il futuro del classe 2005. Che piace e anche molto agli altri. Ma che piace, e anche molto, pure dentro i bianconeri.