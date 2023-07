“Allegri fuori dai piedi”: incontro con Giuntoli, ha scelto Spalletti

La Juventus vuole essere grande protagonista di questa sessione di calciomercato e l’arrivo ufficiale di Giuntoli può dare una nuova scossa.

I bianconeri tra qualche giorno inizieranno a lavorare sul campo per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione. Nella quale non ci sono dubbi sul fatto che la squadra di Massimiliano Allegri voglia tornare sul tetto della classifica di serie A. E regalare delle grandi gioie alla propria tifoseria dopo gli ultimi travagliati mesi.

Cosa succederà nelle prossime settimane? Di sicuro la Juventus sarà una protagonista indiscussa della sessione estiva di trasferimenti, perché all’orizzonte ci saranno diversi movimenti. Non solo in entrata, visto che la squadra sarà rivoluzionata, ma anche in uscita. Con l’arrivo di Giuntoli che adesso dovrà dare una accelerata alle trattative.

Juventus, Santini: “Giuntoli farà di tutto per portare Spalletti a Torino”

Il giornalista Fabio Santini ha parlato alla TVPLAY_CMIT proprio dei possibili risvolti che potrebbero esserci con l’arrivo di Giuntoli come direttore sportivo. Spiegando come in futuro potrebbe esserci un vero e proprio ribaltone per quanto riguarda la panchina bianconera.

“Per ora non possiamo escludere ribaltoni, semmai potremmo farlo dopo l’incontro tra Allegri e Giuntoli. C’è già un segnale, possibile presagio di una possibile rivoluzione perché Manna è stato nominato come responsabile della prima squadra. Quindi cosa vuol dire? Che Allegri sopra di sé ha Manna e sopra di lui ha Giuntoli. Son delle mosse psicologiche con le quali si cerca di mettere Allegri fuori dei piedi. È brutto dirlo così, ma sappiamo che tre quarti dello spogliatoio non va d’accordo con lui” ha detto il giornalista. Spiegando come in futuro potrebbe essere Spalletti a guidare la Juve: “E’ un nome di Giuntoli, sappiamo che ha fatto di tutto per portarlo a Napoli, è un nome di Giuntoli e farà di tutto per portarlo ora a Torino. Se non ora, proverà a farlo a gennaio per giugno 2024″.