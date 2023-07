Affare bomba Juventus-City: semaforo verde a pezzo stracciato

Calciomercato Juventus, ormai si potrebbe andare verso la chiusura dell’operazione con il giocatore del Manchester City: i dettagli.

Secondo quanto riportato da fonti di ‘Sky Sport’, la Juventus sarebbe pronta a fare un colpo di mercato importante e avviare i negoziati per l’acquisto di Aymeric Laporte dal Manchester City. Il difensore spagnolo, che ha giocato un ruolo di rilievo nella squadra inglese nelle ultime stagioni, sembra essere sul radar del club italiano per rinforzare la sua linea difensiva.

La notizia arriva con l’indicazione che il Manchester City sarebbe disposto a cedere Laporte e che il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Questa cifra sembra essere trattabile e l’impressione è che la Juventus abbia buone possibilità di concludere l’affare a cifre inferiori, vista la volontà del Manchester City di liberarsi del difensore spagnolo e della stessa Juventus di rinforzare il reparto difensivo.

Juventus, voglia di Laporte: Il City chiede 30 ma si può trattare

La Juventus, consapevole della necessità di rafforzare la difesa dopo una stagione altalenante, avrebbe individuato in Laporte l’elemento ideale per garantire solidità e esperienza al reparto arretrato. L’arrivo di un giocatore del calibro di Laporte potrebbe rappresentare una mossa strategica per la squadra di Massimiliano Allegri, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ovviamente, i dettagli dell’operazione e la riuscita della trattativa dipenderanno da diversi fattori, tra cui la volontà del giocatore stesso e la capacità di entrambi i club di trovare un accordo soddisfacente dal punto di vista finanziario. Tuttavia, l’interesse della Juventus per Laporte sembra essere concreto e le premesse per un eventuale trasferimento sembrano essere incoraggianti, nonostante i 30 milioni chiesti dal club inglese che, però, si legge da ‘Sky Sport’, la Juventus potrebbe, comunque, trovare una via alternativa per arrivare a chiuderlo ad un prezzo decisamente inferiore.