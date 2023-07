Fumata bianca a un passo: ‘pennellata’ Milinkovic, Juve al traguardo

Fumata bianca ad un passo: parte il conto alla rovescia per Milinkovic alla Juventus. Ecco come si potrebbe sbloccare in maniera definitiva l’affare

Le notizie che oggi riporta il Corriere dello Sport parlano di un Lotito che non avrebbe nessuna intenzione di scendere sotto i 40milioni di euro per Milinkovic Savic. Ma, da altre parti, la questione invece sembra essere quasi sul traguardo.

A ribadire che il serbo ormai sia ad un passo dalla Juventus – lui la sua scelta l’ha già fatta – ci ha pensato il giornalista Ekrem Konour che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo social, il Sergente con la maglia bianconera. Insomma, ci siamo davvero, e l’affare lo potrebbe sbloccare quell’esubero che porta il nome di Zakaria che ormai sembra realmente ad un passo dal West Ham. Sì, la Juventus ha il colpo in canna.

Fumata bianca per Milinkovic, la Juve vicina a chiudere

La sensazione è che manchi davvero poco e che comunque Lotito non si voglia prendere il rischio di perdere il serbo a parametro zero la prossima estate. Sì, perché di possibilità di rinnovo contrattuale non ce ne stanno proprio in questo momento e non ce ne saranno nemmeno in futuro, tantomeno se il giocatore dovesse rimanere alla Lazio anche il prossimo anno.

Qualora la Juventus si presentasse con 30milioni di euro, imbastendo così realmente la trattativa, un punto d’incontro per chiudere si potrebbe trovare in maniera veloce, per fare tutti contenti. Bene, adesso si deve accelerare, e lo si farà soprattutto dopo l’addio dello svizzero che ormai è destinato al ritorno in terra londinese. Ventuno milioni dal West Ham tutti spediti nella Capitale, magari anche il cartellino di Pellegrini potrebbe entrare nell’operazione. Senza dimenticare quello di Rovella, elemento assai gradito a Sarri.