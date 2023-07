Doppietta mozzafiato, fulmine a ciel sereno Juventus: 70 milioni per Vlahovic

Doppietta mozzafiato e fulmine a ciel sereno per la Juventus: 70milioni di euro per Vlahovic che potrebbe presto volare in Premier League

La questione è assai semplice, molto più semplice di quello che si pensa: in casa Juventus, qualora dovessero arrivare delle offerte ritenute soddisfacenti dal club, nessuno, ma proprio nessuno, è sicuro di rimanere dentro la Continassa la prossima stagione.

E tra questi ovviamente c’è anche Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che ha sicuramente nella mente la volontà di riscattarsi dopo un’annata deludente sotto molti aspetti, che è nel mirino di molti club inglesi soprattutto. Si è parlato del Liverpool ad esempio – ma la pista si è decisamente raffreddata – mentre rimangono in lizza sia il Chelsea che il Manchester United, con quest’ultimi, secondo quanto raccontato dal giornalista Jacobs a GiveMeSports, che potrebbero ben presto affondare il colpo.

Doppietta mozzafiato, fissato il prezzo per Vlahovic

Sì, a quanto pare, Ten Hag lo avrebbe messo nel mirino e vedendo l’impossibilità di arrivare ad Osimhen, per il quale De Laurentiis avrebbe sparato delle cifre fuori da ogni portata, allora il ripiego potrebbe essere l’attaccante della Juventus, per un affare che, da quelle parti, pensano di poter chiudere sulla base di 70milioni di euro.

Che sono sì tanti soldi ma che forse la Juventus non accetterebbe: la possibilità di raggiungere almeno 80milioni, magari anche oltre, e magari anche con l’inserimento del Chelsea in questa trattativa, ci sono, eccome se ci sono. Ecco perché dalle parti della Continassa si spera invece che l’asta internazionale possa alzare il costo del cartellino, così come succede spesso in questi casi. Vedremo ovviamente quello che succederà, con una sola cosa certa: anche Vlahovic è sul mercato. E lo sapevamo.