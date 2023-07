Giuntoli ne soffia un altro al Napoli: erede Bremer, colpo “storico” Juve

Giuntoli ne soffia un altro al Napoli, il nuovo responsabile dell’area sportiva è pronto a fare un altro sgarbo alla sua ex squadra.

Cristiano Giuntoli sentiva che al Napoli (e a Napoli) aveva dato tutto. Otto lunghe stagioni in cui l’attuale responsabile dell’area sportiva bianconera è riuscito a costruire un modello vincente, conclusosi con l’agognata vittoria dello scudetto che sotto al Vesuvio mancava da ben 33 anni.

L’interesse della Juventus l’ha lusingato, certo. Ma è probabile che la decisione di lasciare la città partenopea sia maturata ancor prima della trattativa con la Signora. Evidentemente ha avvertito la sensazione di aver toccato l’apice con il tricolore, nonché di aver bisogno di nuovi stimoli. Fatto sta che oggi è a Torino, pronto ad iniziare una nuova stimolante avventura professionale. L’ex direttore sportivo azzurro sta già sondando diversi profili, anche se per effettuare ulteriori acquisti la Juventus dovrà prima cedere gli esuberi. Non è da escludere, inoltre, che sul taccuino di Giuntoli campeggino anche quei giocatori che il dirigente seguiva con un certo interesse quand’era a Napoli. Non si farebbe alcuno scrupolo, insomma, a fare un eventuale sgarbo alla sua vecchia squadra.

Giuntoli ne soffia un altro al Napoli, anche la Juve su Le Normand

Il nome che in questi giorni viene accostato frequentemente alla società campione d’Italia è Robin Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad.

Gli azzurri avrebbero individuato in lui il sostituto perfetto del coreano Kim, che nelle prossime ore si trasferirà al Bayern Monaco. I tedeschi stanno infatti per sborsare 58 milioni al Napoli, la cifra a cui ammontava la clausola. Uno dei giocatori rivelazione dell’ultima Serie A si prepara a lasciare l’Italia dopo appena un anno. Ecco perché il club di De Laurentiis si è subito fiondato sul francese (ma naturalizzato spagnolo), reduce da una stagione fantastica. Su Le Normand ha chiesto informazioni anche Giuntoli, come riferisce Il Mattino, anche se la Juve potrebbe prenderlo solo in caso di cessione di Bremer.