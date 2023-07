Indizio Milinkovic-Savic: la prima “esclusione” è ufficiale

Indizio Milinkovic-Savic, l’indizio social non è passato inosservato: il divorzio potrebbe essere imminente.

E adesso la palla passa a Cristiano Giuntoli. Terminata la presentazione ufficiale, il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera si è già messo al lavoro. Il suo obiettivo consisterà nel rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

“La mia intenzione è quella di costruire un sogno”, ha dichiarato il neodirigente bianconero, che ha firmato un contratto fino al 2028. In primis, Giuntoli dovrà cercare di piazzare i cosiddetti esuberi, vale a dire quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. A Napoli c’è riuscito ed è stato proprio grazie alle cessioni – tra cui quelle “eccellenti” – che è riuscito ad alzare il livello della qualità della rosa azzurra, nonostante la maggior parte dei tifosi inizialmente storcesse il naso. A Torino tenterà di realizzare qualcosa di simile, dovendo fare i conti con i mancati introiti della Champions League che proibiscono alla Signora di sbizzarrirsi in sede di mercato. Ma poiché sognare non è vietato, come ha ricordato lo stesso Giuntoli, non è da escludere che, una volta ceduti i vari McKennie, Zakaria e Arthur, la Juventus possa di nuovo dare l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic.

Indizio Milinkovic-Savic, il serbo non compare nel video della nuova maglia

Il centrocampista serbo resta sempre al centro dell’attenzione. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è ad un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio.

Claudio Lotito, patron biancoceleste, nell’ultima intervista è stato chiaro. Ha detto che deve pensare prima di tutto a non smantellare. Motivo per cui, al momento, non è intenzionato a svendere uno dei pilastri principali della squadra allenata da Maurizio Sarri, che quest’anno, a differenza della Juventus, parteciperà alla Champions League. C’è un indizio social che, tuttavia, non è passato inosservato. E che fa sperare i tifosi bianconeri. Sì, perché Milinkovic-Savic non compare nel video di presentazione della nuova maglia della Lazio, ispirata a quella della stagione 1973-74, quella del primo storico scudetto.