Juventus, sentenza UEFA “anticipata”: la Figc vuota il sacco

Juventus, a margine del Consiglio federale odierno il numero uno della Figc ha parlato anche del club bianconero.

Tre club professionistici italiani, questa mattina, sono rimasti con il fiato sospeso. In attesa della decisione del Consiglio Federale, riunitosi per analizzare i rispettivi ricorsi in seguito alla mancata concessione delle licenze nazionali ai campionati di Serie B e di Serie C. Niente da fare per Reggina e per Siena, che restano escluse. Il Lecco invece può fare festa.

Esultano nella città lombarda, che tornerà a riassaporare la serie cadetta dopo un’assenza di 50 anni esatti. La loro domanda era stata inizialmente respinta per via dei ritardi nell’indicazione dell’impianto alternativo, considerato che lo stadio “Rigamonti-Ceppi” – almeno per quanto riguarda le prime giornate – non è ancora omologato per la B. La Figc ha dato l’ok in seguito all’esito favorevole dato dalla commissione criteri infrastrutturali. I manzoniani, promossi al termine di un’avvincente postseason – hanno trionfato in finale contro il Foggia – saranno dunque iscritti regolarmente. Si respira un clima diametralmente opposto in riva allo Stretto: la Reggina rimane esclusa dalla Serie B per via delle pendenze non saldate. Inizia un’altra corsa contro il tempo per gli amaranto, che entro 48 ore potranno ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport ed eventualmente al Tar. In C, infine, non è stato ammesso il ricorso presentato dal Siena, che sprofonda di nuovo nei dilettanti.

Juventus, Gravina: “Sanzione Uefa? A breve ci sarà una definizione definitiva”

A margine del Consiglio Federale, tuttavia, ha avuto modo di parlare anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Tra i temi toccati c’è pure la Juventus.

Il numero uno della Federcalcio è tornato sulla possibile sanzione per il club bianconero da parte dell’Uefa. “A breve si deciderà perché ci sarà il completamento degli organici delle competizioni internazionali – ha detto Gravina – So che hanno interlocuzioni costanti, c’è un clima sereno. Non conosco i contenuti, ma mi auguro che a breve ci possa essere una definizione definitiva di questa annosa questione”.