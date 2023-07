“Regalo” di famiglia: “Lapo Elkann nuovo presidente della Juventus”

“Regalo” di famiglia, la lettera aperta all’amministratore delegato di Exor: “Si estranei da uno sport che non le piace”.

L’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus non poteva iniziare in modo migliore. E chi se la aspettava una dichiarazione d’amore così in grande stile dell’ex direttore sportivo del Napoli? In sostanza il nuovo responsabile dell’area sportiva ha detto di amare praticamente da sempre i colori bianconeri, anche grazie a suo padre che era un tifoso sfegatato della Signora.

Parole che avranno certamente fatto vibrare i cuori degli appassionati, che già nei giorni scorsi avevano esultato alla notizia che Giuntoli fosse stato finalmente “liberato” dal club azzurro dopo una lunghissima telenovela con il presidente De Laurentiis, restio a farlo partire ad un anno dalla scadenza del contratto. Insomma, per il dirigente di origine toscana, tra i protagonisti principali dello scudetto appena vinto dai partenopei, l’approdo a Torino è un sogno che si realizza. La cosiddetta quadratura del cerchio. “A chi penso in questo momento speciale? Sicuramente a mio papà – ha detto Giuntoli – che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Per questo da una parte lo ringrazio ma c’è un pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro”.

“Regalo” di famiglia, Bosco: “Spero che John venda la Juve”

Ora per Giuntoli arriva il momento di rimboccarsi le maniche e di mettersi al lavoro per rendere ancora più forte questa Juventus. Che è sempre più la Juve di John Elkann.

L’arrivo del nuovo dirigente è infatti l’ennesimo taglio netto con il recente passato. C’è chi però non le manda a dire all’amministratore delegato di Exor, accusato di essere poco “appassionato” alla Juventus. Si tratta di Andrea Bosco, giornalista e tifoso bianconero, che su TuttoJuve ha auspicato che Elkann si decida a passare la mano. “Venda la Juventus – ha scritto – La ceda, se ne liberi. Si estranei da uno sport che non le piace, non le è mai piaciuto, nel quale ha sempre delegato. Venda ad uno che risponda per le rime alle menzogne veicolate dai nemici della Juventus. Lei non ha la passione di Andrea Agnelli. Non ha l’ironia puntuta dell’Avvocato. Non ha il pragmatismo di Umberto Agnelli. La Juventus per lei è un impiccio. Se non vuole venderla la regali a Lapo: lui la ama“.