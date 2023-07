Affare in chiusura, trattativa da 12 milioni di euro: Juventus ‘tradita’

Entrano sempre più nel vivo le trattative di mercato che riguardano la Juventus in questa prima metà del mese di luglio.

Cristiano Giuntoli adesso è ufficialmente al lavoro per la società bianconera, con la missione di riuscire a costruire una rosa che possa essere competitiva su più fronti e che possa puntare alla vittoria dello scudetto.

Qualche colpo in entrata la dirigenza l’ha già messo a segno ma senza dubbio occorreranno altri volti nuovi se si vorrà puntare in alto. Allo stesso tempo la Juventus dovrà essere molto abile anche per quanto riguarda le cessioni. Ci sono diversi elementi che non rientrano tra le priorità di mister Allegri e per questo motivo potrebbero lasciare Torino. In questo modo si potrebbero anche riuscire a recuperare delle risorse importanti dal punto di vista economico da investire poi su altre operazioni in entrata, da effettuare nel corso delle prossime settimane.

Juventus, Parisi ad un passo dalla Fiorentina

E’ vero che alla squadra di Allegri servono rinforzi in tutte le zone del campo, ma in particolar modo si stanno cercando dei nuovi laterali. Sia a destra che a sinistra. Un nome caldo negli ultimi mesi è stato quello di Parisi dell’Empoli, calciatore autore di una grande stagione in Toscana. Ma è un obiettivo che potrebbe presto sfumare.

Entra nel vivo la trattativa @acffiorentina–@EmpoliFC per #Parisi: i club stanno discutendo la cifra del trasferimento, che potrebbe essere di €10M più 2 di bonus. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2023

Come ha infatti spiegato il giornalista Gianluca Di Marzio, Parisi è sempre più lontano dalla Juventus visto che è ad un passo dalla Fiorentina. I viola avrebbero infatti trovato l’accordo con l’Empoli per prendere il cartellino dell’esterno sinistro. L’accordo dovrebbe trovarsi attorno ai 10 milioni di euro più bonus. con la fumata bianca che pare essere ad un passo. Stando così le cose la società bianconera dovrà guardare altrove per rinforzare il suo pacchetto di esterni difensivi.