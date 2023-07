Arabia nefasta, domino bianconero: nuovi guai per la Juventus

Arabia nefasta, gli arabi non si fermano più. Pronta l’offerta per un altro giocatore di Serie A. Guai in vista per la Juve.

E se la profezia di Cristiano Ronaldo si avverasse? Il campione portoghese, qualche mese fa nel corso di una conferenza stampa disse che nel giro di pochi anni la Saudi Pro League sarebbe diventata uno dei campionati più competitivi del pianeta.

In tanti pensarono che la sua fosse solamente una frase fatta, pronunciata probabilmente solo per compiacere i suoi nuovi “datori di lavoro”. Ed invece i club sauditi stanno facendo sul serio: in poche settimane hanno messo le mani su fior di giocatori, facendo concorrenza ai più prestigiosi club europei. Non solo campioni a fine carriera ma anche elementi di spessore ancora neppure trentenni. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic, 28 anni, che nelle prossime ore diventerà un giocatore dell’Al-Hilal. La Lazio, infatti, ha deciso di cedere, privandosi del suo centrocampista più forte in cambio di 40 milioni di euro. Una cifra niente male se si considera che Milinkovic-Savic il prossimo anno sarebbe andato in scadenza e che non aveva alcuna voglia di rinnovare con il club biancoceleste.

Arabia nefasta, anche Zielinski in Medio Oriente: il Napoli vira su Samardzic

Ma Milinkovic-Savic potrebbe non essere l’unico giocatore di Serie A a trasferirsi in Arabia Saudita. Un altro che presto potrebbe fare le valigie e prendere il primo aereo per il Medio Oriente è Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli scudettato.

Secondo Calciomercato.it, l’Al-Ahli – club che sembra essere interessato anche a Paul Pogba – sarebbe disposto ad offrire al polacco un triennale da 12 milioni di euro. Offerta interessante, che l’entourage di Zielinski sta valutando con attenzione. Il Napoli valuta il giocatore intorno ai 20-25 milioni: questa la cifra richiesta da Aurelio De Laurentiis. Resta alla finestra la Lazio, che ormai da tempo ha puntato Zielinski. Ma una sua eventuale cessione in Arabia sarebbe indirettamente un problema anche per la Juve, visto che il Napoli a quel punto potrebbe dirottare su Lazar Samardzic, giovane talento dell’Udinese che è entrato, a quanto pare, nel mirino della Juventus e di Cristiano Giuntoli.