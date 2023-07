Dalla Juventus all’Inter: il guizzo di Marotta è diabolico

Dalla Juventus all’Inter, i nerazzurri potrebbero vincere il duello di mercato con i bianconeri. Pronti 15 milioni.

Primo giorno di allenamenti alla Continassa. I calciatori che ieri sono rientrati dalle vacanze oggi erano già sul campo a sudare.

Nei prossimi giorni, alla spicciolata, si aggregheranno anche gli altri. A coloro i quali sono stati impegnati con le rispettive nazionali fino a metà giugno è stato concesso qualche giorno di riposo in più. Massimiliano Allegri, confermato sulla panchina bianconera, dovrà ancora attendere per iniziare a lavorare con tutta la rosa a disposizione. Nel frattempo il tecnico bianconero spera di ricevere buone notizie dal mercato. Finora l’unico acquisto è stato Timothy Weah, ufficializzato la scorsa settimana. Ma al momento il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta pianificando le prime operazioni in uscita. L’ex dirigente del Napoli è al lavoro solo da pochi giorni ma ha già capito che non si potrà tornare ad acquistare se prima la rosa – attualmente composta a circa 40 giocatori – non verrà sfoltita. Intanto qualcuno ha iniziato a storcere il naso per via dei primi obiettivi sfumati.

Dalla Juventus all’Inter, sorpasso dell’Inter per Holm

Il mancato arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, che alla fine ha scelto l’Arabia Saudita, è una doccia fredda non indifferente. Sembrava ci fosse la Juve nel suo futuro ma i bianconeri hanno tergiversato troppo ed alla fine i petroldollari sauditi hanno fatto la differenza.

Un altro colpo che potrebbe sfumare è quello che riguarda il terzino destro Emil Holm dello Spezia. Un giocatore che quest’anno si è messo in mostra con la maglia dello Spezia, attirando l’attenzione dei principali club italiani. Titolare fisso fino al momento dell’infortunio che gli ha impedito di giocare l’ultima parte della stagione, sicuramente lascerà la Liguria, considerando che gli Aquilotti sono retrocessi in cadetteria. Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nell’ultime ore c’è stata un’accelerazione da parte dell’Inter, che potrebbe accontentare lo Spezia (la richiesta è di 12-15 milioni).