Boom boom Juventus, Giuntoli scarta il regalo: Milinkovic Savic ‘clonato’

Boom boom Juventus, nuovo obiettivo in mezzo al campo per i bianconeri dopo il tradimento di Milinkovic Savic. Il clone del Sergente

Il tradimento di Milinkovic Savic ha scosso la Vecchia Signora ma non più di tanto, a quanto pare. Sì, perché secondo quanto riportato da TuttoSport, la società bianconera avrebbe già individuato quello che potrebbe essere l’innesto al mezzo al campo, quell’elemento in grado di dare le stesse cose, più o meno, che il serbo è riuscito a dare nel corso della sua carriera alla Lazio.

Il nome nuovo è quello di Mikel Merino, eclettico centrocampista in forza alla Real Sociedad. Alle dipendenze di Alguacil ha dimostrato più volte di essere pronto per il grande salto e nell’ultima stagione in Liga ha messo a referto la bellezza di nove assist. Ha un contratto in scadenza nel 2025 e in Spagna vorrebbero trovare un punto d’incontro per il rinnovo, ma Giuntoli, che lo considera un vero e proprio “clone” del serbo pronto a volare in Arabia Saudita, ci vuole provare. Anche se evidentemente non sarà facile.

Boom boom Juventus, ecco Merino

Spagnolo classe 1996, ha giocato prima nel Borussia Dortmund e poi al Newcastle prima del passaggio alla Real Sociedad nel 2018. Può giocare sia come centrale, ma anche come mezzapunta oppure come interno, insomma è un elemento in grado di interpretare al meglio diversi ruoli in mezzo al campo.

La valutazione non è bassissima: si parla di almeno 20milioni di euro per cercare di convincere la Real Sociedad che, dal proprio canto, sa benissimo di non poter tirare troppo la corda per il centrocampista vista la scadenza comunque non tanto lontana dell’accordo. Gli spagnoli sanno che per cederlo bene, senza rinnovo, è questa la stagione giusta.