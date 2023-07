Calciomercato Juventus: saluta di nuovo tutti, 20 milioni cash

Via libera di Allegri per la cessione del giocatore che è finito nel mirino di tantissime società. La Juventus ha già fissato il prezzo.

Grandi manovre in casa Juventus riguardo il mercato in uscita che può regalare davvero tante soprese. L’obiettivo di Giuntoli è liberarsi di alcuni esuberi e dei loro ingaggi. Il compito del neo ds non sarà facile, intanto per un calciatore è già partita l’asta. Ci sono davvero tanti club interessati, pronti a prelevarlo a titolo definitivo dalla Juventus.

Il mercato in entrata della Juventus è ad oggi fermo. La priorità è quella di vendere, nella lista ci sono alcuni esuberi. Oltre a questo, si penserà anche al futuro di Dusan Vlahovic. Sarà una sessione di calciomercato particolare per il neo ds Giuntoli che dovrà lavorare su più fronti e portare soldi freschi nelle casse bianconere. La mancata qualificazione alla Champions League ha prodotto non pochi problemi, ecco perché c’è la necessità di recuperare nuovi fondi dal mercato in uscita. Oltre a ciò, la nuova linea societaria riguarda anche il monte stipendi della squadra che dovrà essere abbassato.

Calciomercato Juventus: si sblocca una cessione, è partita l’asta

Non solo Arthur, Mckennie e Miretti, in uscita c’è anche Zakaria che continua ad essere un obiettivo di mercato di tantissime società. Il centrocampista svizzero è nella lista di alcuni club, alcuni dei quali pronti a rilevarlo dalla Juventus a titolo definitivo.

L’Everton è una delle quattro squadre interessate al centrocampista della Juventus, Denis Zakaria. Il nazionale svizzero ha passato la scorsa stagione in prestito al Chelsea, anche se ha collezionato solo 13 presenze in tutte le competizioni durante un’annata davvero disastrosa per i londinesi. Zakaria potrebbe tornare nuovamente in Premier League: secondo le ultime indiscrezioni riportate da cm.com, è l’Everton l’ultimo club che s’è iscritta alla lista delle pretendenti per il giocatore. Oltre al club di Liverpool ci sono anche: Nizza, Marsiglia, Aston Villa e West Ham su Zakaria. Adesso sarà compito di Giuntoli trovare la sintesi perfetta e liberarsi del giocatore che non ha lasciato grandi ricordi nel corso della sua breve esperienza in bianconero. La necessità del club è trovare una squadra che possa prendere Zakaria a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo pari a 18-20 milioni di euro.