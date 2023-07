Accordo UFFICIALE da 37,5 milioni di euro: Juventus al tappeto

Accordo UFFICIALE da 37,5 milioni di euro, sfuma un altro colpo per i bianconeri: in Inghilterra ritrova il suo vecchio allenatore.

Non sarà dunque Sergej Milinkovic-Savic il colpo della Juventus a centrocampo. I bianconeri già pregustavano il centrocampista serbo dopo averlo a lungo inseguito negli ultimi anni.

Ma non avevano fatto i conti con lo strapotere economico dei sauditi, ormai decisi a fare concorrenza spietata ai principali club europei. No, in Arabia, a quanto pare, non si va più solamente a svernare: i vari Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr fanno sul serio e nel giro di due settimane hanno fatto la spesa (anche) nella nostra Serie A, mettendo le mani su giocatori come l’ex interista Marcelo Brozovic – già ufficiale da qualche giorno – e lo stesso Milinkovic-Savic – ormai in partenza per Riad – che non sono certo due a fine carriera, anzi. Un bel problema per le big italiane, che già non potevano competere con i ricchi club della Premier League e che adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con un “fenomeno” destinato molto probabilmente a crescere sempre di più nei prossimi anni.

Accordo UFFICIALE da 37,5 milioni di euro, Pau Torres è dell’Aston Villa

La lista dei colpi sfumati, tuttavia, continua ad allungarsi. Soltanto pochi minuti fa l’Aston Villa ha annunciato Pau Torres, difensore centrale ex Villarreal.

Lo spagnolo, da tempo nel mirino della Juventus, raggiunge così il suo mentore Unai Emery a Birmingham. L’allenatore aveva fatto lo stesso viaggio lo scorso novembre, a campionato in corso, ed in pochi mesi è stato capace di risollevare le sorti dei Villans, che nella prossima stagione giocheranno la Conference League. Il club inglese verserà 32,5 milioni di euro più altri 5 di bonus nelle casse del Villarreal. Indubbiamente un rinforzo importante per una squadra ambiziosa come l’Aston Villa, che nel frattempo diventa sempre più “spagnola”. Da quest’anno, infatti, il nuovo direttore sportivo è l’ex Siviglia Monchi.