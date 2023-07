Chiesa e Vlahovic via in un colpo solo: “Pazienza finita”

E’ il calciomercato della Juventus che in questi caldissimi giorni di luglio tiene banco ovunque, anche sotto l’ombrellone.

Molti tifosi hanno iniziato a godersi qualche giorno di vacanza mentre i loro beniamini, al contrario, le vacanze le hanno già finite e hanno iniziato a lavorare sul campo. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti quando inizierà il campionato di serie A. Tra circa un mese.

Questo è il tempo rimasto a Cristiano Giuntoli, o poco più, per riuscire a dare la sua impronta nel rinnovamento della squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus vuole vincere il prossimo scudetto ed è per questo motivo che si sta dando molto da fare in questa finestra di trasferimenti. Con tanti acquisti da fare, anche se prima bisognerà lavorare sulle cessioni e recuperare il più possibile dalle partenze, abbassando anche il monte ingaggi.

Juventus, Vlahovic e Chiesa via per fare cassa: le ultime

Per fare cassa la società bianconera ha due gioielli da mettere in vetrina. I nomi sono ormai conosciuti da tutti, stiamo parlando di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Lasciando partire entrambi il club recupererebbe più di 100 milioni di euro. Molti dei quali però andrebbero spesi per cercare i loro sostituti.

Come spiega La Gazzetta dello Sport il più vicino alla partenza è Vlahovic, che ha terminato la pazienza e spinge per approdare al Psg di Luis Enriquee. La Juventus ha il centravanti a bilancio per una somma superiore ai 50 milioni di euro, dopo il grande investimento fatto per strapparlo alla Fiorentina. Non andrà via per meno di 70 milioni di euro, è questa la cifra che la Juve chiede. Si attende l’offerta da parte dei francesi. Più o meno la stessa cifra che riguarda Federico Chiesa. Anche per il figlio d’arte le possibilità di lasciare Torino sempre più alte.