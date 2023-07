Calciomercato Juventus, l’Arabia è più vicina: “Deadline di dieci giorni”

Calciomercato Juventus, il calciatore ha fretta: è disposto ad aspettare ancora ma allo stesso tempo ha fissato un termine.

Nella notte italiana il Chelsea disputerà la sua prima amichevole stagionale negli Stati Uniti contro il Wrexham, piccolo club che quest’anno ha conquistato la promozione in League Two, la quarta serie inglese. I Blues negli Usa hanno portato tutti i nuovi acquisti ma anche diversi esuberi. Qualcuno, però, è rimasto a Londra. In attesa di essere ceduto.

Stiamo parlando di Romelu Lukaku, il cui destino sembra essere quello di tornare in Italia. Ma non in quella che fino a qualche settimana fa era la “sua” Inter, la squadra a cui l’attaccante belga si è maggiormente legato nel corso della carriera. No, con i nerazzurri è saltato tutto. E sono volati anche gli stracci, a quanto pare. Il suo ritorno a Milano, stavolta a titolo definitivo, sembrava fosse scontato ed invece la società non ha digerito il fatto che il suo entourage stesse parlando anche con altri club, ad esempio la Juventus. Le due parti si sono accusate a vicenda e la frattura è diventata insanabile. La storia d’amore tra Lukaku e l’Inter ormai appartiene al passato, con i bianconeri che adesso hanno via libera.

Calciomercato Juventus, Sabatini: “Lukaku valuta anche la proposta saudita”

L’ex nerazzurro non è partito, dunque, insieme a i compagni di squadra del Chelsea nella tournée statunitense. Ma negli States potrebbe trovarcisi presto ugualmente, visto che anche la Juve nei prossimi giorni sarà oltreoceano per giocare alcune amichevoli.

Lukaku però ha fretta, non vuole che passi troppo tempo. La Signora, al contrario, prima di accelerare deve concludere alcune operazioni in uscita, tra cui quella di Dusan Vlahovic, il cui posto verrebbe preso proprio dal belga. La “deadline” sarebbe di 20 giorni, come ha confermato il giornalista Sandro Sabatini a Radio Radio: “Da quello che so se la Juventus vende Vlahovic entro fine luglio prende Lukaku, altrimenti può andare in Arabia Saudita. La deadline può essere una decina di giorni. Quando l’Inter stava per prendere Lukaku io dicevo che a quaranta milioni sarebbe stato rivenduto agevolmente tra un anno, anche in Arabia Saudita. Peraltro non mi sembra che si faccia problemi a fare trasferimenti.