Juventus, voltafaccia “storico”: UFFICIALE, è definitivamente saltata

Juventus, i bianconeri hanno ufficializzato gli altri appuntamenti prestagionali. Ma decisione di cancellarla lascia tutti sgomenti.

Tradizione spezzata dopo 64 anni. E non una tradizione qualunque. Un vero e proprio “rito” che quest’anno non sarà celebrato, proprio nel centenario della presidenza Agnelli.

Non avrà luogo la consueta partitella estiva tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa, il piccolo comune della Val Chisone che ospitava quest’appuntamento ormai dal lontano 1959. La società l’ha comunicato oggi, ufficializzando una serie di eventi. L’amichevole di Villar Perosa sarà di fatto sostituita da un allenamento della prima squadra a porte aperte allo Stadium, previsto per il prossimo 9 agosto, quando la truppa di Massimiliano Allegri avrà fatto ritorno dalla tournée americana. “Prima data da cerchiare in rosso sul calendario il 9 agosto – si legge nel comunicato – giorno in cui le porte dell’Allianz Stadium si apriranno a tutti gratuitamente per assistere ad un allenamento della Prima Squadra.

Juventus, niente partitella a Villar Perosa

“Un momento speciale – recita la nota – nella nostra casa, per sentirsi più vicini che mai e darci la carica per il via della nuova stagione; nei prossimi giorni vi spiegheremo nel dettaglio le modalità per l’accredito. Non si tratterà, come anticipato, di un evento isolato”.

“I tifosi, avranno a disposizione una serie di eventi per respirare questo nuovo inizio: allenamenti aperti, giornate speciali allo Juventus Museum e attività negli Juventus Store, esperienze all’Allianz Stadium, Meet&Greet. Insomma, le occasioni saranno tantissime. Questo periodo speciale culminerà in un grande evento spettacolare in autunno a Torino, punto d’arrivo di un percorso fatto di condivisione rivolto a tutti i tifosi che vorranno partecipare. Ricominciamo vicini, perché il modo migliore di affrontare le sfide che ci aspettano è solo uno: essere insieme. Stronger, together“. Deluso il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre. “Con grande rammarico e dispiacere – ha detto il primo cittadino – sono stato informato stamattina dalla società F.C.Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa”.